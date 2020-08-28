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Разведка: с начала перемирия небоевые потери боевиков составили 50 человек

Киев • УНН

 • 12296 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. С начала действия режима прекращения огня на Донбассе, от 27 июля, небоевые потери боевиков составили 21 человек погибшими и 29 ранеными и травмированными. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

Разведка: с начала перемирия небоевые потери боевиков составили 50 человек

"По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля вражеские подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые", - говорится в сообщении.

Среди них, как отмечается, - подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы.

"Морально-психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется существенная неукомплектованность личным составом. Эту проблему оккупанты хотят решить, использовав потенциал мирного населения мужского пола, и привлечь их к контрактной службе, но безуспешно", - добавили в разведке.

Также сообщается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызывали доверия у местных жителей и полностью провалились.

"Теперь оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев. Такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса... Поэтому идея набрать в свои подразделения десять тысяч срочников под срывом", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, боевики оборудуют передовые позиции и минируют территорию.

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