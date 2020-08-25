Бойовики обладнують передові позиції та мінують територію - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За даними розвідки незважаючи на режим припинення вогню, бойовики обладнують передові позиції та мінують територію. Про це під час брифінгу заявила капітан Юлія Пампуха з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій. Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню. Крім того, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін", - повідомила вона.
Зазначається, що водночас окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад через розширення площ замінованих територій. 21 серпня на встановленій саперами противника протипіхотній міні підірвався військовослужбовець одного із підрозділів 9-го окремого мотострілецького полку окупаційних військ.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики нарощують боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.