Боевики оборудуют передовые позиции и минируют территорию - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. По данным разведки несмотря на режим прекращения огня, боевики оборудуют передовые позиции и минируют территорию. Об этом во время брифинга заявила капитан Юлия Пампуха из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций. Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня. Кроме того, оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - сообщила она.
Отмечается, что одновременно оккупационные войска продолжают терять личный состав из-за расширения площадей заминированных территорий. 21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка оккупационных войск.
Напомним, на Донбассе боевики наращивают боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов.