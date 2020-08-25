Боевики оборудуют передовые позиции и минируют территорию - разведка

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций. Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня. Кроме того, оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - сообщила она.

Отмечается, что одновременно оккупационные войска продолжают терять личный состав из-за расширения площадей заминированных территорий. 21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка оккупационных войск.

Напомним, на Донбассе боевики наращивают боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов.