На Донбасі бойовики нарощують боєздатність армійських корпусів – розвідка

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Противник підвищив рівень інтенсивності заходів бойової підготовки підрозділів із максимальним залученням особового складу", - розповіла Пампуха.

За її словами, впродовж цього тижня бойовики одночасно проводили ротні тактичні навчання, заняття з подолання водних перешкод у складі мотострілецьких підрозділів, стрільби танкових та артилерійських підрозділів, у тому числі із залученням до корегування вогню безпілотних літальних апаратів.



Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики отримали з РФ 20 одиниць бойової техніки та партію безпілотників.