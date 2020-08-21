На Донбасі бойовики нарощують боєздатність армійських корпусів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Донбасі бойовики нарощують боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Про це з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомила представник пресцентру Міноборони капітан Юлія Пампуха під час брифінгу, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Противник підвищив рівень інтенсивності заходів бойової підготовки підрозділів із максимальним залученням особового складу", - розповіла Пампуха.
За її словами, впродовж цього тижня бойовики одночасно проводили ротні тактичні навчання, заняття з подолання водних перешкод у складі мотострілецьких підрозділів, стрільби танкових та артилерійських підрозділів, у тому числі із залученням до корегування вогню безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики отримали з РФ 20 одиниць бойової техніки та партію безпілотників.