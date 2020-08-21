На Донбассе боевики наращивают боеспособность армейских корпусов — разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. Противник повысил уровень интенсивности мероприятий боевой подготовки подразделений с максимальным привлечением личного состава", - рассказала Пампуха.

По ее словам, в течение этой недели боевики одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в том числе с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов.



Напомним, по данным разведки, боевики получили из РФ 20 единиц боевой техники и партию беспилотников.