Розвідка: бойовики отримали з РФ 20 одиниць бойової техніки та партію безпілотників

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння та військову техніку. Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони полковник Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ, передає УНН.

“Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, — сказав Праута.

З його слів, через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія “продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення”.

“Так, упродовж минулих двох тижнів до з’єднань і частин російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу. Крім того, окремими вантажівками з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження”, — повідомив полковник.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики використовують режим припинення вогню для удосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій та мінування місцевості.

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