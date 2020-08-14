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Бойовики використовують режим припинення вогню для мінування місцевості на Донбасі — розвідка

Бойовики використовують режим припинення вогню для мінування місцевості на Донбасі — розвідка

Київ • УНН

 • 12195 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Бойовики використовують режим припинення вогню для удосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій та мінування місцевості. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони, передає кореспондент УНН.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня режим припинення вогню для удосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій. Окупанти мінують нові ділянки місцевості, у тому числі поза межами опорних пунктів. При цьому, противник використовує як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 та саморобні вибухові пристрої. Високий рівень мінування місцевості призводить до втрат самих окупантів", - повідомив він.

Так, за його даними, 12 серпня на протипіхотній міні підірвався бойовик одного з підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк).

"Разом з тим, підвищується небезпека для цивільного населення", - додає Шаравара.

Так, з його слів, 13 серпня на тимчасово окупованій території у Луганській області поблизу населеного пункту Щастя (Новоайдарський район) внаслідок підриву трактора на протитанковій міні під час виконання дорожніх робіт зазнала тяжких поранень цивільна особа, яка була за кермом трактора.

Нагадаємо, за даними розвідки, в умовах режиму припинення вогню командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ проводять бойову підготовку.

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