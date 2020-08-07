Під час режиму тиші на Донбасі окупанти проводять бойову підготовку — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В умовах режиму припинення вогню командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ проводять бойову підготовку. Зокрема, з початку цього тижня бойовики провели тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, а також збори зі снайперами та розвідниками. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міноборони під час брифінгу, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ в умовах запровадженого режиму припинення вогню проводить інтенсивні заходи оперативної та бойової підготовки з метою підвищення боєздатності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - зазначив Гуцуляк.
Зокрема, каже полковник, з початку поточного тижня противником проведені командно-штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, збори зі снайперами та розвідниками.
"Водночас, за інформацією ГУР Міноборони України, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначались об’єкти, які знаходяться на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях", - уточнив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. За даними звіту СММ ОБСЄ, у перший день всеосяжного припинення вогню зафіксували 111 порушень.
Водночас, 6 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку противника не було зафіксовано.