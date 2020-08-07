Во время режима тишины на Донбассе оккупанты проводят боевую подготовку — разведка

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В условиях режима прекращения огня командование оперативной группировки российско-оккупационных войск проводят боевую подготовку. В частности, с начала этой недели боевики провели тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, а также сборы со снайперами и разведчиками. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Минобороны во время брифинга, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск в условиях введенного режима прекращения огня проводит интенсивные мероприятия оперативной и боевой подготовки с целью повышения боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" - отметил Гуцуляк.

В частности, говорит полковник, с начала текущей недели противником проведены командно-штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

"Вместе с тем, по информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украины территории в Донецкой и Луганской областях", - уточнил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. По данным отчета СММ ОБСЕ, в первый день всеобъемлющего прекращения огня зафиксировали 111 нарушений.

В то же время, 6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны противника не было зафиксировано.

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