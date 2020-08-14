Боевики используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе — разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций. Оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства. Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самых оккупантов", - сообщил он.



Так, по его данным, 12 августа на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк).



"Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения", - добавляет Шаравара.



Так, по его словам, 13 августа на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи населенного пункта Счастье (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получило тяжелые ранения гражданское лицо, которое было за рулем трактора.



Напомним, по данным разведки, в условиях режима прекращения огня командование оперативной группировки российско-оккупационных войск проводят боевую подготовку.