Боевики используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Боевики используют режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций и минирования местности. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны, передает корреспондент УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций. Оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства. Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самых оккупантов", - сообщил он.
Так, по его данным, 12 августа на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк).
"Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения", - добавляет Шаравара.
Так, по его словам, 13 августа на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи населенного пункта Счастье (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получило тяжелые ранения гражданское лицо, которое было за рулем трактора.
Напомним, по данным разведки, в условиях режима прекращения огня командование оперативной группировки российско-оккупационных войск проводят боевую подготовку.