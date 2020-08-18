Разведка: боевики получили из РФ 20 единиц боевой техники и партию беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение и военную технику. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, передает УНН.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - сказал Праута.
По его словам, через неконтролируемый Украиной участок границы Россия "продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения".
"Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения", - сообщил полковник.
Напомним, по данным разведки, боевики используют режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций и минирования местности.