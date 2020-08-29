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Сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих захисників України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні сьогодні, 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський у минулому році, передає УНН.

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих захисників України

Для відзначення дня пам’яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме цю дату, оскільки її приурочено воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат.

Цього дня на всій території України заплановано проведення низки пам’ятних та національно-патріотичних заходів, зокрема Всеукраїнської акції пам’яті “Сонях”, передбачено приспущення Державного Прапора України, обмеження розважально-концертних заходів та трансляцій на телебаченні й радіо, покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань захисників України.

О 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам’яті за захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На час хвилини мовчання, зокрема, буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Також на знак вшанування пам’яті захисників України 29 серпня о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач.

У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

У Київській міській державній адміністрації затверджено план заходів із підготовки та відзначення у столиці Дня пам’яті захисників України.

Так, сьогодні о 12:00 на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору заплановане проведення меморіального заходу, присвяченого Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Із 29 серпня до 1 вересня на Михайлівській площі працюватиме фотовиставка “Іловайськ. Спогади. 2014”.

Окрім того, на Михайлівській площі 29 серпня об 11:00 усі охочі зможуть відвідати арт-проєкт “Жива пам’ять”, присвячений пам’яті загиблих в російсько-українській війні (інформаційно-просвітницькі стенди). Арт-проєкт працюватиме до 29 вересня.

У кінотеатрі “Київська Русь” 29 серпня відбудуться покази сучасних тематичних військово-патріотичних фільмів. Зокрема, 29 серпня о 18:00 в кінотеатрі “Київська Русь” відбудеться показ фільму “Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”.

29 серпня о 13:00 відбудеться онлайн-марафон, присвячений вшануванню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України “Доба пам’яті”. Онлайн марафон збирає патріотів України, щоб віддати велику шану родинам захисників України та віддати борг героям — кращим українським жінкам та чоловікам, які стали справжньою українською легендою.

Також 29 серпня демонструватимуть тематичні експозиції Національного військово-історичного музею України.

30 серпня о 12:00 проведуть книжкову конференцію “Історії героїв війни за незалежність України” в кінотеатрі “Київська Русь”.

26 вересня запланований всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”.

Як повідомили у КМДА, заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.

Як повідомляв УНН, Президент України підписав указ про встановлення Дня пам’яті захисників України тоді ж, коли оголосив про нього — 24 серпня 2019 року, у минулорічний День Незалежності України.

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