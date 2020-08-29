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Сегодня в Украине чествуют память погибших защитников Украины

Киев • УНН

 • 63646 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине сегодня, 29 августа отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году, передает УНН.

Сегодня в Украине чествуют память погибших защитников Украины

Для чествования дня памяти и героизма погибших защитников была выбрана именно эта дата, поскольку она приурочена военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла наибольшие потери.

В этот день на всей территории Украины запланировано проведение ряда памятных и национально-патриотических мероприятий, в частности Всеукраинской акции памяти “Сонях”, предусмотрено приспущення Государственного Флага Украины, ограничения развлекательно-концертных мероприятий и трансляций на телевидении и радио, возложение цветов к памятнику “Памятник, памятных знаков и мест захоронений защитников Украины.

В 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания в память о защитниках Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

На время минуты молчания, в частности, будет остановлена работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где становлении непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прервана трансляция радио- и телепередач.

В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будет ограничено.

В Киевской городской государственной администрации утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию в столице Дня памяти защитников Украины.

Так, сегодня в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка “Иловайск. Воспоминания. 2014”.

Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект “Живая память”, посвященный памяти погибших в российско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Арт-проект будет работать до 29 сентября.

В кинотеатре “Киевская Русь” 29 августа состоятся показы современных тематических военно-патриотических фильмов. В частности, 29 августа в 18:00 в кинотеатре “Киевская Русь” состоится показ фильма “Иловайск 2014 Батальон “Донбасс”.

29 августа в 13:00 состоится онлайн-марафон, посвященный памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины “Время памяти”. Онлайн марафон собирает патриотов Украины, чтобы отдать большое уважение семьям защитников Украины и отдать долг героям — лучшим украинским женщинам и мужчинам, которые стали настоящей украинской легендой.

Также 29 августа будут демонстрировать тематические экспозиции Национального военно-исторического музея Украины.

30 августа в 12:00 проведут книжную конференцию “Истории героев войны за независимость Украины” в кинотеатре “Киевская Русь”.

26 сентября запланирован всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах “Уважаю воинов, бегу за Героев Украины”.

Как сообщили в КГГА, мероприятия ко Дню памяти защитников Украины также пройдут во всех районах столицы.

Как сообщал УНН, Президент Украины подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины тогда же, когда объявил о нем — 24 августа 2019 года, в прошлогодний День Независимости Украины.

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