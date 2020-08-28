Україна очікує зустріч лідерів “Нормандського саміту” після зустрічі радників - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Україна очікує зустріч лідерів країн Нормандського формату після зустрічі радників. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Ми очікуємо зустрічі лідерів країн Нормандського формату скоро після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Ми робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни”, — наголосив Зеленський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зустріч радників у “нормандському форматі” відбудеться до 10 вересня - Єрмак
Зазначається, що Зеленський та Урсула фон дер Ляєн також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Співрозмовники констатували спільність підходів України та ЄС щодо вирішення внутрішньополітичної кризи в Білорусі.
Нагадаємо, за словами Президента Зеленського, за результатами другої “нормандської зустрічі” високий шанс закінчення війни на сході України.