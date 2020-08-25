Зеленський: за результатами другої "нормандської зустрічі" високий шанс закінчення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За результатами другої "нормандської зустрічі" високий шанс закінчення війни на сході України. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews, передає УНН.
"Скільки ще часу знадобиться? Я не знаю. Думаю, за результатами другої "нормандської зустрічі" високий шанс закінчення війни", - сказав Прездент.
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За його словами, Глава держави хотів би, щоб це сталося якомога раніше.
"Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Я дуже хочу вірити в це і я вірю. Якби це залежало тільки від мене ... ", - заявив Зеленський, зазначивши, що "ніхто не зможе покласти війні кінець швидше, ніж я".
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Як повідомляв УНН, Україна підтримує позицію Німеччини, що саміт лідерів "Нормандської четвірки" повинен відбутися в кінці вересня.