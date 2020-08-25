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Зеленский: по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. По результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны на востоке Украины. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью Euronews, передаёт УНН.

Зеленский: по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны

“Сколько еще времени понадобится? Я не знаю. Думаю, по результатам второй „нормандской встречи“ высок шанс окончания войны”, — сказал Прездент.

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По его словам, Глава государства хотел бы, чтобы это произошло как можно раньше.

“Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это и я верю. Если бы это зависело только от меня...”, — заявил Зеленский, отметив, что “никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я”.

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Как сообщал УНН, Украина поддерживает позицию Германии, что саммит лидеров “Нормандской четверки” должен состояться в конце сентября.

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