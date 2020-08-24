Зеленский поддерживает проведение саммита "нормандской четверки" в конце сентября

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Это же сам Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter.

"Хайко Маас, я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня. Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины. Согласились, что саммит лидеров N4 (нормандской четверки - ред.) должен состояться в конце сентября", - написал Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Стороны обсудили встречу в "нормандском формате" и ситуацию с безопасностью на Донбассе.



