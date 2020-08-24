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Зеленський і Маас обговорили "нормандську" зустріч та безпекову ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Сторони обговорили зустріч у "нормандському форматі" та безпекову ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський і Маас обговорили "нормандську" зустріч та безпекову ситуацію на Донбасі

“Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Глава Української держави відзначив, що візит Гайко Мааса до України саме у День Незалежності є символічним свідченням особливих відносин між Києвом і Берліном”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський поінформував Мааса про безпекову ситуацію на Донбасі та висловив подяку за послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

“Ми вдячні вам особисто, вдячні вашому послу й окремо хочемо подякувати за постійну підтримку пані канцлеру Ангелі Меркель. Вона завжди підтримує нас з усіх пріоритетних питань, які в нас є: питання війни на сході, питання Криму, питання нашої територіальної цілісності й суверенітету”, — сказав Зеленський.

Також Президент наголосив на прогресі у напрямі встановлення миру на сході України та інші кроки, що наближають проведення чергової зустрічі “Нормандської четвірки” на рівні лідерів держав.

“Щоб у нас вийшло провести в найближчий час, якомога швидше, зустріч у Нормандському форматі — все підготувати та дійсно просуватися вперед. Зараз справді є відчуття, що команди працюють непогано. Як би там не було, але 29 днів немає бойових смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога”, — зауважив Зеленський.

Зі свого боку Гайко Маас висловив сподівання, що запланована на вересень 2020 року зустріч міністрів закордонних справ країн — учасниць Нормандського формату надасть додатковий імпульс виконанню рішень Паризького саміту “Нормандської четвірки”.

Окрім того, співрозмовники відзначили близькість позицій двох країн щодо подій у Республіці Білорусь.

“У зв’язку із загрозою другої хвилі пандемії COVID-19 Володимир Зеленський та Гайко Маас також погодилися з необхідністю поглиблення співпраці у боротьбі з недугою. Глава Української держави подякував уряду ФРН за нещодавнє рішення щодо надання Україні 18 апаратів ШВЛ”, — йдеться у повідомленні.

Також Гайко Маас погодився з необхідністю збереження санкційної політики ЄС щодо Росії до усунення причин її запровадження — окупації Автономної Республіки Крим та війни на Донбасі.

Нагадаємо, з початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано

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