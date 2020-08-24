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Зеленский и Маас обсудили "нормандскую" встречу и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Киев • УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Стороны обсудили встречу в "нормандском формате" и ситуацию с безопасностью на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский и Маас обсудили "нормандскую" встречу и ситуацию с безопасностью на Донбассе

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Глава Украинского государства отметил, что визит Хайко Мааса в Украину именно в День Независимости является символическим свидетельством особых отношений между Киевом и Берлином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский сообщил Маасу о ситуацию с безопасностью на Донбассе и выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Германии территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Мы благодарны вам лично, благодарны вашему послу и отдельно хотим поблагодарить за постоянную поддержку госпожу канцлера Ангелу Меркель. Она всегда поддерживает нас по всем приоритетным вопросам, которые у нас есть: вопросы войны на востоке, вопрос Крыма, вопрос нашей территориальной целостности и суверенитета", - сказал Зеленский.

Также Президент отметил прогресс в направлении установления мира на востоке Украины и другие шаги, приближающие проведение очередной встречи "Нормандской четверки" на уровне глав государств.

"Чтобы у нас получилось провести в ближайшее время, как можно скорее, встречу в Нормандской формате - все подготовить и действительно продвигаться вперед. Сейчас действительно есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа", - отметил Зеленский.

Со своей стороны Хайко Маас выразил надежду, что запланированная на сентябрь 2020 года встреча министров иностранных дел стран - участниц Нормандского формата предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита "Нормандской четверки".

Кроме того, собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Республике Беларусь.

"В связи с угрозой второй волны пандемии COVID-19 Владимир Зеленский и Хайко Маас также согласились с необходимостью углубления сотрудничества в борьбе с недугом. Глава Украинского государства поблагодарил правительство ФРГ за недавнее решение о предоставлении Украине 18 аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

Также Хайко Маас согласился с необходимостью сохранения санкционной политики ЕС в отношении России до устранения причин ее введения - оккупации Автономной Республики Крым и войны на Донбассе.

Напомним, с начала текущих суток случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

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