ООС: з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12:00, випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню”, — зазначив він.
Нагадаємо, за минулу добу, 23 серпня, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.