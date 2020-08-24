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ООС: з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. З початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

ООС: з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано

“Від початку поточної доби, станом на 12:00, випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню”, — зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 серпня, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. 

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