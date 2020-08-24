ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. С начала текущих суток случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отметил он.
Напомним, за минувшие сутки, 23 августа, украинские военнослужащие задокументировали 3 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.