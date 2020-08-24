ООС: від початку доби бойовики не порушували режим тиші

“Від початку поточної доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. У ці святкові дні наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, — вказано у повідомленні.

В ООС також зазначили: “23 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано... Водночас, поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету, а біля Зайцевого — відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка”.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.