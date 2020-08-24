ООС: с начала суток боевики не нарушали режим тишины

“С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. В эти праздничные дни наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью”, — указано в сообщении.

В ООС также отметили: “23 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано... В то же время вблизи Авдеевки зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у зайцев — отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению временно оккупированного населенного пункта Александровка”.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.