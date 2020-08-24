Зеленський підтримує проведення саміту “нормандської четвірки” наприкінці вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна підтримує позицію Німеччини, що саміт лідерів “Нормандської четвірки” має відбутися в кінці вересня. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися в кінці вересня", – наголосив Володимир Зеленський.
Це ж сам Зеленський написав у своємі мікроблозі у Twitter.
"Гайко Маас, я радий, що на День Незалежності у нас гості такого високого рівня. Німеччина послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Погодилися, що саміт лідерів N4 (нормандської четвірки - ред.) має відбутися в кінці вересня", - написав Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Сторони обговорили зустріч у "нормандському форматі" та безпекову ситуацію на Донбасі.
.@HeikoMaas, я радий, що на День Незалежності у нас гості такого високого рівня. Німеччина послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Погодилися, що саміт лідерів #N4 має відбутися в кінці вересня.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2020