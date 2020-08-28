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Украина ожидает встречу лидеров "Нормандского саммита" после встречи советников - Зеленский

Киев • УНН

 • 11488 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украина ожидает встречу лидеров стран Нормандского формата после встречи советников. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Украина ожидает встречу лидеров "Нормандского саммита" после встречи советников - Зеленский

"Мы ожидаем встречи лидеров стран Нормандского формата вскоре после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Мы делаем все, чтобы продвигаться вперед к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча советников в "нормандском формате" состоится до 10 сентября - Ермак

Отмечается, что Зеленский и Урсула фон дер Ляен также обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Собеседники констатировали общность подходов Украины и ЕС по решению внутриполитического кризиса в Беларуси.

Напомним, по словам Президента Зеленского, по результатам второй "нормандской встречи" высокий шанс окончания войны на востоке Украины.

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