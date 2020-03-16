ООС: с начала суток боевики раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала текущих суток боевики раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении”, — говорится в сообщении.
Так, утром, в течение 25 минут, оккупационные войска выпустили 5 мин калибра 82 мм по позициям наших защитников в районе населенного пункта Пески.
“По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрела противника нет”, — сообщили в Минобороны.
Напомним, что 15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Также напомним, что на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил сегодняшнего дня вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения на фоне ситуации с коронавирусом.