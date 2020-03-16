ООС: с начала суток боевики раз нарушили режим прекращения огня

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101925 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105008 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107007 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105864 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114703 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101168 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105543 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106710 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131617 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130467 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: с начала суток боевики раз нарушили режим прекращения огня

ООС: с начала суток боевики раз нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 8324 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала текущих суток боевики раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении”, — говорится в сообщении.

Так, утром, в течение 25 минут, оккупационные войска выпустили 5 мин калибра 82 мм по позициям наших защитников в районе населенного пункта Пески.

“По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрела противника нет”, — сообщили в Минобороны.

Напомним, что 15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Также напомним, что на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил сегодняшнего дня вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения на фоне ситуации с коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

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