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ООС: з початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку”, — йдеться у повідомленні.

Так, вранці, протягом 25 хвилин, окупаційні війська випустили 5 мін калібру 82 мм по позиціям наших захисників в районі населеного пункту Піски.

“За наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілу противника немає”, — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, що 15 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Також нагадаємо, що на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення операції Об’єднаних сил відсьогодні вводяться додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування на тлі ситуації з коронавірусом.

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