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ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 16 березня. УНН. 15 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:

  • тричі поблизу населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі поруч з Лебединським — зі 120-мм мінометів — 35 мін, із мінометів калібру 82 мм — 38 мін, а також противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Невельського — зі станкового протитанкового гранатомету;
  • в районі населеного пункту Павлопіль — з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Широкиного — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу населеного пункту Старогнатівка — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

  • неподалік Луганського — з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Кримського — зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення та ще два бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

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