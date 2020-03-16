ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. 15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:
-
- трижды вблизи населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- трижды рядом с Лебединским — из 120-мм минометов — 35 мин, из минометов калибра 82 мм — 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
-
- вблизи Невельского — из станкового противотанкового гранатомета;
-
- в районе населенного пункта Павлополь — из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- неподалеку Широкино — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
-
- вблизи населенного пункта Старогнатовка — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за коронавируса КПВВ “Станица Луганская” закрывается на две недели — ОГА
Два обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
-
- неподалеку Луганского — из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- вблизи Крымского — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
-
Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.