Через коронавірус КПВВ "Станиця Луганська" закривається на два тижні - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. КПВВ "Станиця Луганська" з 16 березня закривається на два тижні через можливе поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Луганської ОДА.
"З 16 березня на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей на два тижні забороняється перетин КПВВ у обох напрямках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виняток щодо повернення на українську частину робиться тільки для громадян, які мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території. Пропуск на тимчасово окуповані регіони тільки для громадян, які там проживають.
"Піти на такі жорсткі міри змушують обставини: щоденно тільки КПВВ "Станиця Луганська" перетинають близько 15 тис. осіб. Тож загроза занесення та поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока", – зазначив очільник області Сергій Гайдай.
Також він наголосив, що громадянам, які мали пройти верифікацію в органах соціального захисту у цей період, не варто хвилюватись – її термін буде подовжено. Соціальні та пенсійні виплати припинятись не будуть.
Тож, на Луганщині тимчасовому закриттю підлягають наступні пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю - пішохідний (місцевий, пасажирський) у Міловому (Міловський район) та автомобільний/пішохідний (місцевий, пасажирський) у Сиротиному (Троїцький район).
До переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення, увійшли автомобільний (вантажний, пасажирський) у Міловому (Міловський район), який є міждержавним, а також міжнародні автомобільні (обидва – вантажні, пасажирські) у Просяному (Марківський район) та Танюшівці (Новопсковський район).
Як повідомлялося в УНН раніше, з 7 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ у зоні ООС у зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус.