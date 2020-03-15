Из-за коронавируса КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. КПВВ "Станица Луганская" с 16 марта закрывается на две недели из-за возможного распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Луганской ОГА.
"С 16 марта на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение по возвращении на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированных регионы только для граждан, которые там проживают.
"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая", - отметил глава области Сергей Гайдай.
Также он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.
Поэтому, в Луганской области временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля - пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный / пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).
В перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшивке (Новопсковский район).
Как сообщалось в УНН ранее, с 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ в зоне ООС в связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус.