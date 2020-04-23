ООС: с начала суток 11 вражеских обстрелов, трое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала текущих суток враг на Донбассе 11 раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Против наших защитников оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины дали врагу адекватный ответ и решительно прекратили его вооруженную активность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"В результате преступных действий захватчиков трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинов оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, им предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.
Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.