ООС: з початку доби 11 ворожих обстрілів, троє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За початку поточної доби ворог на Донбасі 11 разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж 23 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Проти наших захисників окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни надали ворогу адекватну відповідь та рішуче припинили його збройну активність”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“Внаслідок злочинних дій загарбників троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.