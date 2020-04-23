ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

ukru
16:58 • 23872 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 94788 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 171687 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 175325 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 180967 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 187340 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 166400 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183793 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144697 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149903 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
63 %
758 мм
Ясно
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 32531 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115517 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 123113 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100430 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 175680 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 171686 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 175324 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 180966 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 187340 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 166400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 24970 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100430 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115517 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110911 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 111081 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

 • 12854 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 22 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що наші захисники “адекватно використовували штатне озброєння та жорстко припиняли будь-яку злочинну діяльність загарбників”. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами, додали військові.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання “Схід” вчора зафіксували сім обстрілів з боку окупаційних військ.

  • Російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по наших захисниках поблизу Мар’їнки, Богданівки та Красногорівки.
  • З напрямку населеного пункту Саханка противник випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного, а захисників Лебединського обстріляв з гранатометів різних систем.
  • По оборонцях Павлополя та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Оперативно реагуючи на вогневу активність противника, Об’єднані сили вмілими та рішучими діями дали зрозуміти окупантам, що покарання за їхні вчинки буде невідворотнім.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік населеного пункту Оріхове, додали військові.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил відповіли прицільним вогнем по ворожих позиціях та змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму “Тиша”, — повідомили у пресцентрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Херсоні чоловік намагався за 300 доларів продати гранатомет

Зазначається, що втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

“З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання „Схід“. По позиціях в районі Новоселівки-2 і Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися”, — повідомили у пресцентрі штабу ООС.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували військові.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68