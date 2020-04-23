ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 23 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 22 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.