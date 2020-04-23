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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44557 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 129464 просмотра

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4 марта, 14:27 • 129651 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

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ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12842 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 22 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что наши защитники “адекватно использовали штатное вооружение и жестко пресекали любую преступную деятельность захватчиков”. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами, добавили военные.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки “Восток” вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск.

  • Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по нашим защитникам вблизи Марьинки, Богдановка и Красногоровки.
  • С направления населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.
  • По защитникам Павлополя и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Оперативно реагируя на огневую активность противника, Объединенные силы умелыми и решительными действиями дали понять оккупантам, что наказание за их поступки будет неотвратимым.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации по автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников недалеко от населенного пункта Орехово, добавили военные.

“Военнослужащие Объединенных сил ответили прицельным огнем по вражеским позициям и заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима “Тишина”, — сообщили в пресс-центре.

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Отмечается, что потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.

“С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки „Восток“. По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились”, — сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — резюмировали военные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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