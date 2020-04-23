ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 22 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.