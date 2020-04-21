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У Херсоні чоловік намагався за 300 доларів продати гранатомет

У Херсоні чоловік намагався за 300 доларів продати гранатомет

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Херсоні затримали 46-річного чоловіка, який намагався за 300 доларів продати гранатомет. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонської області.

“...Викрито чоловіка, який вдень 21 квітня намагався продати ручний протитанковий гранатомет у середмісті Херсона. Особу затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час збуту вказаної зброї за 300 доларів США. Ним виявився 46-річний раніше судимий мешканець одного з районів області”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що вилучений бойовий припас скеровано на проведення відповідної експертизи. Також, у ході обшуку у помешканні чоловіка вилучено дві бойові гранати.

Наразі триває проведення першочергових слідчих дій.

Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За вчинене йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві блокували канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження, яка була вивезена із зони ООС.

Українські Національні Новини

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