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В Херсоне мужчина пытался за 300 долларов продать гранатомет

В Херсоне мужчина пытался за 300 долларов продать гранатомет

Киев  •  УНН

 • 13718 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Херсоне задержали 46-летнего мужчину, который пытался за 300 долларов продать гранатомет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу прокуратуры Херсонской области.

"... Раскрыто мужчину, который днем 21 апреля пытался продать ручной противотанковый гранатомет в центре Херсона. Лицо задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно во время сбыта указанного оружия за 300 долларов США. Им оказался 46-летний ранее судимый житель одного из районов области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятый боевой запас направлено на проведение соответствующей экспертизы. Также, в ходе обыска в квартире мужчины изъято две боевые гранаты.

Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий.

Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

За совершенное ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве блокировали канал сбыта огнестрельного оружия и средств поражения, которая была вывезена из зоны ООС.

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