ООС: в течение текущих суток боевики огонь не открывали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.
Напомним, с начала действия режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля, небоевые потери боевиков составили 21 человек погибшими и 29 ранеными и травмированными.