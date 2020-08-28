ООС: упродовж поточної доби бойовики вогонь не відкривали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, від початку дії режиму припинення вогню на Донбасі, від 27 липня, небойові втрати бойовиків сягнули 21 особи померлими і 29 пораненими та травмованими.