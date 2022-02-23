ООС: сегодня уже 25 вражеских нарушений "тишины", в том числе из "Града"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 11:00 зафиксировано 25 вражеских нарушений “режима тишины”, 21 из которых с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию пресс-центра ООС.
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“По состоянию на 11 часов утра, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 25 обстрелов, 21 из которых с применением тяжелого вооружения”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:
Новотошковского — из БМ-21 “Град”, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
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- Золотого — из артиллерии калибра 122 мм.
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- Попасной — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
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- Пивденного — из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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- Песков — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
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- Светлодарска — из миномета калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов “Шмель”.
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- Богдановки — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
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- Мариуполя — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
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Дополнение
По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 15 вражеских нарушений режима прекращения огня.
Накануне СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые в феврале этого года начали эскалацию событий на Донбассе.