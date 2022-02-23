ООС: сегодня уже 25 вражеских нарушений "тишины", в том числе из "Града"

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Киев • УНН

 • 83509 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 11:00 зафиксировано 25 вражеских нарушений “режима тишины”, 21 из которых с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию пресс-центра ООС.

Цитата:

“По состоянию на 11 часов утра, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 25 обстрелов, 21 из которых с применением тяжелого вооружения”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:

Новотошковского — из БМ-21 “Град”, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

  • Золотого — из артиллерии калибра 122 мм.
  • Попасной — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Пивденного — из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Песков — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
  • Светлодарска — из миномета калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов “Шмель”.
  • Богдановки — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Мариуполя — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дополнение

По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 15 вражеских нарушений режима прекращения огня.

Накануне СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые в феврале этого года начали эскалацию событий на Донбассе.

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