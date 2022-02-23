ООС: сьогодні вже 25 ворожих порушень "тиші", у тому числі з "Граду"

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 30647 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 61370 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 74245 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 76712 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 105134 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 157529 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 172338 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213600 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200784 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187586 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 95880 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 21753 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 53848 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 95972 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 134961 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 134961 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 95972 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 252002 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 375026 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 630642 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 84693 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 123391 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 149171 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 170273 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 182710 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

ООС: сьогодні вже 25 ворожих порушень "тиші", у тому числі з "Граду"

ООС: сьогодні вже 25 ворожих порушень "тиші", у тому числі з "Граду"

Київ • УНН

 • 83513 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Донбасі станом на 11:00 зафіксовано 25 ворожих порушень “режиму тиші”, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію пресцентру ООС.

Цитата:

“Станом на 11 годину ранку, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

• Новотошківського — з БМ-21 “Град”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
• Золотого — з артилерії калібру 122 мм.
• Попасної — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
• Південного — з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
• Пісків — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
• Світлодарська — з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів “Джміль”.
• Богданівки — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм.
• Маріуполя — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Доповнення

Станом на 7-му ранку сьогоднішнього дня з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 15 ворожих порушень режиму припинення вогню.

Напередодні СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84