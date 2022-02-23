ООС: сьогодні вже 25 ворожих порушень "тиші", у тому числі з "Граду"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Донбасі станом на 11:00 зафіксовано 25 ворожих порушень “режиму тиші”, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію пресцентру ООС.
Цитата:
“Станом на 11 годину ранку, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Так, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:
• Новотошківського — з БМ-21 “Град”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
• Золотого — з артилерії калібру 122 мм.
• Попасної — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
• Південного — з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
• Пісків — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
• Світлодарська — з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів “Джміль”.
• Богданівки — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм.
• Маріуполя — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Доповнення
Станом на 7-му ранку сьогоднішнього дня з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 15 ворожих порушень режиму припинення вогню.
Напередодні СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.