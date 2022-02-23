ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Станом на 7-му ранку сьогоднішнього дня боку збройних формувань РФ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогнюро це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази НОВОТОШКІВСЬКЕ - з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ЗОЛОТЕ – з артилерії калібру 122 мм.
ПОПАСНУ – з артилерії калібру 122 мм.
ПІВДЕННЕ – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.