ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огню, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза НОВОТОШКОВСОЕ - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотое - из артиллерии калибра 122 мм.
Попасную - из артиллерии калибра 122 мм.
Южное - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.
Богдановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.