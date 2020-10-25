ООС: нарушения "режима тишины" со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 25 октября, в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. На всех участках линии разграничения наблюдается тишина", - сообщили в пресс-центре.
Кроме того отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 2 гектаров территории и передано на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 9 домов. Еще на 10 объектах работы продолжаются.
"Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по назначению в районе проведения операции. Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 24 октября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.