ООС: порушення "режиму тиші" з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби, 25 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - повідомили у пресцентрі.

Крім того зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території та передано на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

"Підрозділи Об’єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням у районі проведення операції. Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.