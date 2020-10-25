На Донбасі за добу зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків

“Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі — неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора українські військовослужбовці разом з рятувальниками ліквідували осередки пожеж поблизу Лопаскине.

“Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано”, — повідомили в штабі ООС.