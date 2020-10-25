На Донбассе за сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков

“Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды — недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. На провокационные вражеские выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера украинские военнослужащие вместе со спасателями ликвидировали очаги пожаров вблизи Лопаскино.

“С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано”, — сообщили в штабе ООС.