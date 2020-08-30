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ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

Киев • УНН

 • 12375 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сказал Шаравара.

По его словам, ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, 29 августа боевики дважды нарушили режим тишины.

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