ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сказал Шаравара.
По его словам, ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника", - подытожил представитель Минобороны.
Напомним, 29 августа боевики дважды нарушили режим тишины.