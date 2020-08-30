ООС: не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - сказав Шаравара.
За його словами, ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, 29 серпня бойовики двічі порушили режим тиші.