ООС: до обеда зафиксированы вражеские обстрелы в районе Пивденного
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил боевики с начала суток нарушили режим прекращения огня в районе Пивденного. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток противник со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе Пивденного, что на луганском направлении", - отметил Праута.
По его словам, обстрел произошел после 10 часов утра. Оккупанты вели огонь 10 минут со стороны шахты имени Гагарина.
"По имеющейся на 12:30 информации, потерь с нашей стороны нет", - добавил Праута.
Напомним, за неделю на Донбассе ликвидировали девять боевиков.